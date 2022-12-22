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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе отказался от десятидневного отпуска, предложенного руководством «ПСЖ»

22 Декабря 2022 • 16:00 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.25 X 6.20 2 11.00
28.12 23:00

Килиан Мбаппе стал главным бомбардиром чемпионата мира, хотя и не смог стать главным его героем. Мбаппе забил восемь мячей, что стало повторением достижения Роналдо в 2002 году - лишь другой француз, Жюст Фонтен, забивал в одном чемпионате мира больше мячей, целых тринадцать. Как сообщает французское издание L'Equipe, Мбаппе уже вернулся в Париж и приступил к тренировкам с клубом - он отказался от десятидневного отпуска, предложенного ему руководством «ПСЖ».

Свой первый после возобновления чемпионата Франции матч чемпион Франции проведет 28 декабря против «Страсбурга».  

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Страсбург
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ПСЖ СТРАСБУРГ
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