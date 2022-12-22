Мбаппе отказался от десятидневного отпуска, предложенного руководством «ПСЖ»

Килиан Мбаппе стал главным бомбардиром чемпионата мира, хотя и не смог стать главным его героем. Мбаппе забил восемь мячей, что стало повторением достижения Роналдо в 2002 году - лишь другой француз, Жюст Фонтен, забивал в одном чемпионате мира больше мячей, целых тринадцать. Как сообщает французское издание L'Equipe, Мбаппе уже вернулся в Париж и приступил к тренировкам с клубом - он отказался от десятидневного отпуска, предложенного ему руководством «ПСЖ».

Свой первый после возобновления чемпионата Франции матч чемпион Франции проведет 28 декабря против «Страсбурга».