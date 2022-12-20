Мбаппе может стать новым капитаном сборной Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в скором времени может стать новым капитаном сборной Франции. По информации от издания L’Equipe, подобный сценарий может произойти в том случае, если голкипер Уго Льорис объявит о завершении международной карьеры.

Напомним, что Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре с 8 голами. Причём 3 из них были забиты в решающем матче с Аргентиной, но этого оказалось недостаточно, чтобы избежать поражения в серии пенальти.

Ранее о завершении международной карьеры завершил Карим Бензема. Другой нападающий Франции Антуан Гризманн вряд ли станет новым капитаном команды в случае ухода Льориса.