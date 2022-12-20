Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе может стать новым капитаном сборной Франции

20 Декабря 2022 • 13:48 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.30 X 5.70 2 9.50
28.12 23:00

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в скором времени может стать новым капитаном сборной Франции. По информации от издания L’Equipe, подобный сценарий может произойти в том случае, если голкипер Уго Льорис объявит о завершении международной карьеры.

Напомним, что Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре с 8 голами. Причём 3 из них были забиты в решающем матче с Аргентиной, но этого оказалось недостаточно, чтобы избежать поражения в серии пенальти.

Ранее о завершении международной карьеры завершил Карим Бензема. Другой нападающий Франции Антуан Гризманн вряд ли станет новым капитаном команды в случае ухода Льориса.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сборная Франции Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ СТРАСБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Декабря
13:48 · Франция. Лига 1
Мбаппе может стать новым капитаном сборной Франции
13:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пиняев назвал футболиста, с которым хотел бы поиграть в одной команде
11:07 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Конечно, мы хотим сохранить Месси и Мбаппе» 1
10:56 · Англия. Премьер-лига
Зидан весной отклонил очень щедрые предложения от «МЮ» и «ПСЖ»
04:58 · Франция. Лига 1
Экс-игрок «Марселя»: Роналду заставил бы защитников Лиги 1 дрожать от страха
02:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси не сыграет за «ПСЖ» в ближайшие недели 1
01:14 · Франция. Лига 1
Текстор стал мажоритарным акционером «Лиона» официально
00:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси не выиграл лишь один турнир, в котором принимал участие 3
00:20 · Франция. Лига 1
Источник: «Роналду провёл переговоры с «Марселем» 1 слухи
19 Декабря
22:42 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» уверены в продлении контракта с Месси
22:22 · Италия. Серия А
Фофана попал в сферу интересов «Ювентуса» слухи
21:39 · Германия. Бундеслига
«Бавария» ближе к подписанию Зоммера, чем к возвращению Нюбеля
21:30 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис заявил, что в России никогда не будет игрока уровня Мбаппе 1
20:59 · Франция. Лига 1
Григорян — о Мбаппе: «По исполнительскому мастерству это фигура масштаба Месси»
17:58 · Италия. Серия А
«ПСЖ» и «Ювентус» готовят громкий обмен игроками
Все новости
Рекомендуем