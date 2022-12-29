Неймар получил уже пять красных карточек в Лиге 1 - никто не получал более с момента его дебюта за «ПСЖ»

В шестнадцатом туре французского чемпионата «ПСЖ» с большим трудом справился со «Страсбургом», причем последние полчаса гегемон доигрывал вдесятером - красную карточку получил не кто иной, как Неймар.

Любопытно, что это была уже пятая красная карточка для бразильца с начала его выступлений в чемпионате Франции в 2017 году. Ни один другой игрок, представленный в чемпионате Франции за последние пять лет, не получал столь много красных карточек.

В следующем, семнадцатом туре, «ПСЖ» сыграет в гостях с «Лансом», и, весьма вероятно, это будет снова без Лионеля Месси.