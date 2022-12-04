Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем заинтересовал «Пари Сен-Жермен».

Главными претендентами на 19-летнего футболиста сборной Англии уже давно считаются английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», а также мадридский «Реал». Согласно сведениям Le10Sports, список потенциальных покупателей пополнил «ПСЖ», также следящий за юным дарованием и рассматривающий возможность дорогостоящего трансфера следующим летом. «Боруссия», напомним, намерена выручить от продажи своей звезды более 100 млн евро.

В текущем сезоне Джуд Беллингем принял участие в 22 матчах «шмелей», записав себе в актив девять голов и три результативных паса.