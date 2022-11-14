Месси: «Мы хотели, чтобы Энрике остался в «Барселоне»

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси вспомнил момент, когда Луис Энрике покидал каталонскую «Барселону» в сезоне-2016/17. По словам аргентинца, в команде не хотели ухода тренера и пытались убедить его остаться.

«Однажды Луис Энрике решил уйти. У нас с ним были особенные отношения, и мы пытались убедить его остаться до самого конца. Мы сказали ему, что мы ещё можем вернуться в лучшую форму», – цитирует Месси Barca Universal.

Напомним, Лионель Месси покинул «Барселону» летом 2021 года на правах свободного агента. Ходят слухи, что аргентинец может вернуться в каталонский клуб бесплатно в следующем сезоне.