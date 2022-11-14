Кимпембе пропустит чемпионат мира, вместо него уже вызвали другого защитника

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе пропустит чемпионат мира в Катаре. Француз ранее попал в итоговую заявку главного тренера Дидье Дешама на мундиаль, но полученная травма нарушила планы на участие в турнире.

По информации от журналиста Адриена Гренье в социальных сетях, травмированного Кимпембе в заявке сборной Франции заменит защитник «Монако» Аксель Дисаси. Напомним, ранее «синие» также потерял Рафаэля Варана, который получил серьёзное повреждение в матче чемпионата Англии за «Манчестер Юнайтед».

Кимпембе пропустил большую часть нынешнего сезона из-за различных повреждений. Вчера футболист даже не появился в основе «ПСЖ» на матч с «Осером».