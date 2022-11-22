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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» предложил 80 млн евро за двух восходящих звёзд из Бразилии слухи

22 Ноября 2022 • 00:56 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.15 X 7.90 2 17.00
28.12 22:00

«Пари Сен-Жермен» готов потратить солидную сумму на приобретение юных талантов.

Как известно, французский гранд наряду с мадридским «Реалом» остаётся одним из главных претендентов на 16-летнего форварда «Палмейраса» Эндрика. По информации Ge, парижане намерены включить в сделку ещё одного перспективного игрока из того же клуба – 15-летнего Эстевао. Общая сумма трансферов оценивается в 80 млн евро, из которых 30 млн – бонусы, однако «Палмейрас» рассчитывает получить 60 млн евро за одного Эндрика.

Напомним, что бразильские футболисты могут перебраться в Европу только после достижения 18-летнего возраста, что, впрочем, не мешает европейским грандам оформлять сделки заранее.

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Евро-Футбол.Ру,
Палмейрас ПСЖ Эндрик
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ПСЖ СТРАСБУРГ
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