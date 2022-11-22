«Пари Сен-Жермен» готов потратить солидную сумму на приобретение юных талантов.

Как известно, французский гранд наряду с мадридским «Реалом» остаётся одним из главных претендентов на 16-летнего форварда «Палмейраса» Эндрика. По информации Ge, парижане намерены включить в сделку ещё одного перспективного игрока из того же клуба – 15-летнего Эстевао. Общая сумма трансферов оценивается в 80 млн евро, из которых 30 млн – бонусы, однако «Палмейрас» рассчитывает получить 60 млн евро за одного Эндрика.

Напомним, что бразильские футболисты могут перебраться в Европу только после достижения 18-летнего возраста, что, впрочем, не мешает европейским грандам оформлять сделки заранее.