Неймар прокомментировал своё возвращение к тренировкам

Нападающий сборной Бразилии и «Пари Сен-Жермен» Неймар высказался о возвращении на поле после неудачи на ЧМ-2022.

30-летний футболист крайне болезненно отреагировал на вылет сборной Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира от Хорватии. На днях стало известно, что Неймар вернулся в расположение своего клуба и приступил к тренировкам.

«Было приятно провести несколько дней в Бразилии [после чемпионата мира], ведь там я встретился со своей семьёй и друзьями, которые всегда делают мою жизнь лучше. Возвращаюсь к тренировкам с мыслями о новых победах», – написал игрок в социальных сетях.