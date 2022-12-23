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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар прокомментировал своё возвращение к тренировкам

23 Декабря 2022 • 23:32 Комментировать
ПСЖ
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Страсбург
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28.12 23:00

Нападающий сборной Бразилии и «Пари Сен-Жермен» Неймар высказался о возвращении на поле после неудачи на ЧМ-2022.

30-летний футболист крайне болезненно отреагировал на вылет сборной Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира от Хорватии. На днях стало известно, что Неймар вернулся в расположение своего клуба и приступил к тренировкам.

«Было приятно провести несколько дней в Бразилии [после чемпионата мира], ведь там я встретился со своей семьёй и друзьями, которые всегда делают мою жизнь лучше. Возвращаюсь к тренировкам с мыслями о новых победах», – написал игрок в социальных сетях.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии ПСЖ Неймар
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