Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Пономарёв предрекает «ПСЖ» проблемы из-за взаимоотношений Месси и Мбаппе эксклюзив

23 Декабря 2022 • 17:12 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.25 X 6.30 2 12.00
28.12 23:00

Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением о дальнейших взаимоотношениях Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

«Месси и Мбаппе всё-таки играют в одном клубе. Думаю, что все нормально будет у них. Но искра недоброжелательная существует между ними теперь всё-таки. Мбаппе - парень молодой и очень самолюбивый. Месси - уже давно состоявшийся игрок с большим количеством титулов. Мбаппе должен уважительно к нему относиться. В то же время Мбаппе - сейчас самый высокооплачиваемый футболист, Месси получает гораздо меньше, насколько я знаю. Месси может быть и этим ущемлен. Если они будут уважать друг друга, то будет в клубе мир и порядок.

Но в Париже может случиться разлад. У них нет братских отношений. Так что это будет сложный процесс в Париже после такого чемпионата мира. Посмотрим. Но, как я уже сказал, искра недоброжелательная у них будет», - сказал Пономарёв.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Килиан Мбаппе Владимир Пономарёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ СТРАСБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Декабря
15:43 · Испания. Ла Лига
Мбаппе был одним из тех, кто поддерживал возвращение Бензема в сборную Франции
11:14 · Испания. Ла Лига
Надаль: «Я бы подписал Мбаппе в «Реал» уже завтра»
10:04 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» нашёл усиление в «Манчестер Юнайтед»
05:08 · Франция. Лига 1
Агент Головина рассказал о подготовке игрока ко второй половине сезона
02:30 · Франция. Лига 1
«Разбитый» после неудачи на ЧМ-2022 Неймар сможет сыграть против «Страсбурга»
02:06 · Германия. Бундеслига
«Страсбургу» интересен Пухач
01:06 · Франция. Лига 1
Президент «Анже» признал, что клуб намерен продать в январе блеснувшего на ЧМ-2022 Унаи
00:57 · Франция. Лига 1
Даланн сосредоточен на «Серкль Брюгге», несмотря на слухи касательно «Монако»
22 Декабря
21:41 · Франция. Лига 1
Агент Хакими ответил на вопрос о возможном уходе игрока из «ПСЖ»
20:20 · Италия. Серия А
Полузащитник сборной Марокко Унаи определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры
18:08 · Франция. Лига 1
Икарди отдаст 90 миллионов и активы после развода с Вандой Нарой 2
17:50 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» нацелился на форварда «Арсенала»
17:31 · Италия. Серия А
​В «ПСЖ» хотят, чтобы Шкриньяр стал преемником Рамоса
16:25 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Месси – величайший игрок всех времён, он фанат «Барселоны» 1
16:00 · Франция. Лига 1
Мбаппе отказался от десятидневного отпуска, предложенного руководством «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем