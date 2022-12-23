Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением о дальнейших взаимоотношениях Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

«Месси и Мбаппе всё-таки играют в одном клубе. Думаю, что все нормально будет у них. Но искра недоброжелательная существует между ними теперь всё-таки. Мбаппе - парень молодой и очень самолюбивый. Месси - уже давно состоявшийся игрок с большим количеством титулов. Мбаппе должен уважительно к нему относиться. В то же время Мбаппе - сейчас самый высокооплачиваемый футболист, Месси получает гораздо меньше, насколько я знаю. Месси может быть и этим ущемлен. Если они будут уважать друг друга, то будет в клубе мир и порядок.

Но в Париже может случиться разлад. У них нет братских отношений. Так что это будет сложный процесс в Париже после такого чемпионата мира. Посмотрим. Но, как я уже сказал, искра недоброжелательная у них будет», - сказал Пономарёв.