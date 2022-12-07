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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» не купит Эндрика – «Палмейрас» отклонил грандиозное предложение

07 Декабря 2022 • 01:53 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.17 X 7.40 2 15.00
28.12 23:00

«Пари Сен-Жермен» потерпел неудачу в сделке по бразильскому вундеркинду Эндрику.

Несколькими днями ранее парижане предложили «Палмейрасу» 58 млн евро за 16-летнего Эндрика, также в сделку входил другой юный талант – 15-летний Эстеван, – за которого было предложено 35 млн. Общая стоимость трансферов могла составить невероятные 93 млн евро, однако «Палмейрас» не принял условия, предложенные французским грандом, информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. «ПСЖ» выбывает из гонки и, судя по всему, окончательно проигрывает борьбу за Эндрика мадридскому «Реалу», который вот-вот согласует трансфер.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Палмейрас ПСЖ Эндрик
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