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Чемпионат Франции. Лига 1

У Месси есть предложения, но официальные переговоры пока не велись

27 Ноября 2022 • 20:59 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.15 X 7.90 2 17.00
28.12 23:00

Лидер «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси пока принял решение о переезде в США.

В воскресенье в прессе появились сведения о том, что 35-летний форвард согласился перейти в «Интер Майами» по окончании сезона 2022/23. По информации TyC Sports, окружение игрока подтвердило наличие интереса со стороны различных клубов, но до официальных переговоров пока не дошло. Месси не давал согласия на переход и ещё не принял окончательного решения о своём будущем.

Напомним, что действующий контракт аргентинца с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года. Парижане планируют предложить суперзвезде новое соглашение после окончания чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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