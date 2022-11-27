У Месси есть предложения, но официальные переговоры пока не велись

Лидер «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси пока принял решение о переезде в США.

В воскресенье в прессе появились сведения о том, что 35-летний форвард согласился перейти в «Интер Майами» по окончании сезона 2022/23. По информации TyC Sports, окружение игрока подтвердило наличие интереса со стороны различных клубов, но до официальных переговоров пока не дошло. Месси не давал согласия на переход и ещё не принял окончательного решения о своём будущем.

Напомним, что действующий контракт аргентинца с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года. Парижане планируют предложить суперзвезде новое соглашение после окончания чемпионата мира.