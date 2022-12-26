Мбаппе готов сыграть в ближайшем матче «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе готов к возвращению на поле.

Чуть более недели назад форвард оформлял хет-трик в финале чемпионата мира против сборной Аргентины, а уже 28 декабря может принять участие в матче французской Лиги 1 против «Страсбурга», информирует L’Equipe. Бразильцы Неймар и Маркиньос также готовы сыграть, то же самое касается и полуфиналиста мундиаля Ашрафа Хакими. Впрочем, вероятно, Кристоф Галтье всё же побережёт кого-то из звёзд до матча с «Лансом», который состоится 1 января.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 41 очком после 15 туров.