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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе готов сыграть в ближайшем матче «ПСЖ»

26 Декабря 2022 • 03:37 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.22 X 6.50 2 12.50
28.12 23:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе готов к возвращению на поле.

Чуть более недели назад форвард оформлял хет-трик в финале чемпионата мира против сборной Аргентины, а уже 28 декабря может принять участие в матче французской Лиги 1 против «Страсбурга», информирует L’Equipe. Бразильцы Неймар и Маркиньос также готовы сыграть, то же самое касается и полуфиналиста мундиаля Ашрафа Хакими. Впрочем, вероятно, Кристоф Галтье всё же побережёт кого-то из звёзд до матча с «Лансом», который состоится 1 января.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 41 очком после 15 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс ПСЖ Неймар Маркиньос Килиан Мбаппе Ашраф Хакими Страсбург
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ПСЖ СТРАСБУРГ
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