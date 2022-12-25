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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье: «Матчи с «Бенфикой» заставили меня пересмотреть игровую систему «ПСЖ»

25 Декабря 2022 • 22:28 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
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28.12 23:00

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье рассказал, как решился на перемены.

Парижане уверенно возглавляют турнирную таблицу французской Лиги 1 и оформили выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако уступили первую строчку в групповой стадии «Бенфике», которую так и не смогли обыграть (оба матча завершились со счётом 1:1).

«Мы хорошо провели первую половину сезона, команда прибавляла с каждым матчем, – рассказывает Галтье в интервью PSG TV. – Я доволен развитием, но без ошибок не бывает – их нужно исправлять. Противостояние с «Бенфикой» заставило меня по-новому взглянуть на ситуацию и пересмотреть игровую систему. Мы не должны зацикливаться на определённом подходе. Нам не нужны кардинальные изменения, но вариативность всегда важна», – заявил рулевой.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика ПСЖ Кристоф Галтье
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