«ПСЖ» не претендует на Роналду, несмотря на его уход из «МЮ»

«Пари Сен-Жермен» не планирует приглашать Криштиану Роналду после расторжения его контракта с «Манчестер Юнайтед».

Сам 37-летний форвард открыто заявлял, что не против перехода в парижский клуб, однако, судя по всему, одноклубником Лионеля Месси он не станет. По информации Sky Sports, в «ПСЖ» не намерены приглашать португальскую суперзвезду даже в качестве свободного агента.

Основными претендентами на Криштиану Роналду, по слухам, являются английские «Челси» и «Ньюкасл». Также интерес к футболисту проявляют представители Саудовской Аравии.

В составе «Манчестер Юнайтед» нападающий отыграл в общей сложности 346 матчей, отметившись 145 голами.