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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» может вернуть Рабио в январе слухи

12 Декабря 2022 • 22:07 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
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28.12 23:00

«Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность возвращения в свои ряды полузащитника Адриена Рабио.

27-летний хавбек проводит успешный сезон в «Ювентусе» и играет важную роль в сборной Франции на чемпионате мира в Катаре. Ранее сообщалось, что Рабио не собирается подписывать новое соглашение с туринским клубом и планирует уйти свободным агентом следующим летом, чего не хотело бы руководство «бьянконери». Согласно сведениям Le10Sport, «ПСЖ» может подписать игрока, если тот будет выставлен на трансфер в январе.

Именно в парижском клубе Адриен Рабио начинал свою профессиональную карьеру, отыграв за первую команду более двухсот матчей перед уходом в 2019 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Адриен Рабио Трансферы футбола - зима 2023
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