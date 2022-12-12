«Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность возвращения в свои ряды полузащитника Адриена Рабио.

27-летний хавбек проводит успешный сезон в «Ювентусе» и играет важную роль в сборной Франции на чемпионате мира в Катаре. Ранее сообщалось, что Рабио не собирается подписывать новое соглашение с туринским клубом и планирует уйти свободным агентом следующим летом, чего не хотело бы руководство «бьянконери». Согласно сведениям Le10Sport, «ПСЖ» может подписать игрока, если тот будет выставлен на трансфер в январе.

Именно в парижском клубе Адриен Рабио начинал свою профессиональную карьеру, отыграв за первую команду более двухсот матчей перед уходом в 2019 году.