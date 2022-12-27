Витинья стал самым подорожавшим игроком в Лиге 1 в 2022 году

Портал Transfermarkt продолжает подводить итоги 2022 года, на очереди – чемпионат Франции.

Так, самым подорожавшим игроком в 2022 году в Лиге 1 стал полузащитник «ПСЖ» Витинья. 22-летний португалец за год вырос в цене на 33 млн евро, а окончательная его стоимость по версии портала достигла 45 млн.

На втором месте среди подорожавших игроков в Лиге 1 идёт полузащитник «Ренна» Мартен Террье – он вырос в стоимости на 21 млн евро и стоит теперь 35 млн.

Тройку замыкает Килиан Мбаппе, который своей игрой на чемпионате мира прибавил в стоимости ещё на 20 млн евро и отныне стоит 180 млн.

Ранее мы публиковали самых подорожавших игроков из соседней с Францией Германии, список возглавил один известный хорватский защитник.