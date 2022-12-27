Кимпембе вернётся в строй через 4 недели

Стало известно, когда защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе вновь сможет помочь своей команде на поле. Главный тренер команды Кристоф Галтье на пресс-конференции заявил, что французу потребуются ещё 4 недели на восстановления.

Из-за травмы Кимпембе был вынужден пропустить чемпионат мира, где его сборная Франции добралась до финала. Это уже второе серьёзное повреждение Преснела в нынешнем сезоне.

Контракт 27-летнего француза с «ПСЖ» заканчивается в конце следующего сезона. Ранее его связывали с переездом в Английскую премьер-лигу, но где в услугах футболиста проявлял интерес «Челси».