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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» уверены в продлении контракта с Месси

19 Декабря 2022 • 22:42 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.30 X 5.80 2 10.00
28.12 23:00

Руководство «Пари Сен-Жермен» оптимистично настроено относительно продолжения сотрудничества с Лионелем Месси.

Недавно ставший чемпионом мира 35-летний аргентинец пока не определился со своим будущим. Известно, что нападающий может как остаться в «ПСЖ» на следующий сезон, так и перейти в «Интер Майами» либо вернуться в «Барселону». Согласно сведениям Sport, в «ПСЖ» намерены ускорить процесс продления трудового договора с суперзвездой. Боссы французского гранда настроены оптимистично и уже разработали план дальнейшего сотрудничества с форвардом.

Действующее соглашение Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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