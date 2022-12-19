В «ПСЖ» уверены в продлении контракта с Месси

Руководство «Пари Сен-Жермен» оптимистично настроено относительно продолжения сотрудничества с Лионелем Месси.

Недавно ставший чемпионом мира 35-летний аргентинец пока не определился со своим будущим. Известно, что нападающий может как остаться в «ПСЖ» на следующий сезон, так и перейти в «Интер Майами» либо вернуться в «Барселону». Согласно сведениям Sport, в «ПСЖ» намерены ускорить процесс продления трудового договора с суперзвездой. Боссы французского гранда настроены оптимистично и уже разработали план дальнейшего сотрудничества с форвардом.

Действующее соглашение Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года.