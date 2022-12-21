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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» считают, что вернуть Месси будет сложно

21 Декабря 2022 • 17:23 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
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28.12 23:00

В «Барселоне» считают, что вернуть аргентинского нападающего Лионеля Месси, в настоящий момент выступающего за «ПСЖ», будет непросто.

Как сообщает La Vanguardia, в испанском клубе думают, что 35-летний Месси хорошо себя чувствует в стане парижан и не захочет менять обстановку. Также «Барселоне» известно о том, что руководство «ПСЖ» намерено продлить контракт с нападающим.

Действующее соглашение Месси с французским клубом рассчитано до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает чемпиона мира в составе сборной Аргентины в 50 миллионов евро.

Напомним, что Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. В общей сложности в составе «сине-гранатовых» нападающий провёл 778 матчей, забив 672 гола и отдав 303 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
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