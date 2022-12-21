Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе сегодня возобновит тренировки с «ПСЖ»

21 Декабря 2022 • 12:20 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.30 X 5.70 2 9.50
28.12 23:00

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вернулся в расположение клуба после выступлений на чемпионате мира за сборную Франции. По информации от журналиста Адриена Гренье, 24-летний форварда сегодня должен приступить к тренировкам с командой.

Напомним, что Мбаппе помог сборной Франции добраться до финала чемпионата мира, где оформил хет-трик. Впрочем, это не помогло команде Дидье Дешама победить в основное и дополнительное время. По результатам серии пенальти триумф праздновала сборная Аргентины.

Мбаппе стал лучшим бомбардиром мундиаля с 8 забитыми голами. Если футболист в будущем забьёт ещё 5 голов на турнире, то обойдёт Мирослава Клозе в списке лучших голеадоров в истории чемпионата мира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ СТРАСБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Декабря
13:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шунин: «Мбаппе может претендовать на звание лучшего игрока в мире»
12:20 · Франция. Лига 1
Мбаппе сегодня возобновит тренировки с «ПСЖ»
10:27 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» готова арендовать защитника «Ренна» с правом выкупа
05:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Капелло: «Мбаппе легко будет выигрывать «Золотые мячи»
03:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мбаппе обратился к поклонникам в день рождения
02:40 · Франция. Лига 1
Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш успеет залечить травму до матчей с «Баварией» в Лиге чемпионов
00:21 · Англия. Премьер-лига
Холанн рассказал, что думает о соперничестве с Мбаппе 1
20 Декабря
23:01 · Испания. Ла Лига
​«ПСЖ» нацелился на игрока «Реала»
21:11 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» хочет подписать Энцо Фернандеса
20:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси или Роналду: Руни выбрал, кто лучше 6
20:20 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ претендуют на Мбаппе слухи
15:58 · Франция. Лига 1
​Мбаппе исполнилось 24 года – он уже забил 253 гола
15:30 · Испания. Ла Лига
Гути: «Реал» должен снова попытаться купить Мбаппе»
15:30 · Франция. Лига 1
​Месси получил приглашение на переговоры с «ПСЖ» слухи
13:48 · Франция. Лига 1
Мбаппе может стать новым капитаном сборной Франции
Все новости
Рекомендуем