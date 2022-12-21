Мбаппе сегодня возобновит тренировки с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вернулся в расположение клуба после выступлений на чемпионате мира за сборную Франции. По информации от журналиста Адриена Гренье, 24-летний форварда сегодня должен приступить к тренировкам с командой.

Напомним, что Мбаппе помог сборной Франции добраться до финала чемпионата мира, где оформил хет-трик. Впрочем, это не помогло команде Дидье Дешама победить в основное и дополнительное время. По результатам серии пенальти триумф праздновала сборная Аргентины.

Мбаппе стал лучшим бомбардиром мундиаля с 8 забитыми голами. Если футболист в будущем забьёт ещё 5 голов на турнире, то обойдёт Мирослава Клозе в списке лучших голеадоров в истории чемпионата мира.