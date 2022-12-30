​Хави отреагировал на уход из жизни легендарного Пеле

Легендарный бразильский футболист Пеле скончался в возрасте 82 лет после борьбы с раком. На уход из жизни Короля футбола отреагировал главный тренер «Барселоны» Хави.

«Я хочу выразить соболезнования семье Пеле. Это мировая фигура. Он ознаменовал целое поколение. Все хотели и хотят быть такими игроками, как Пеле, как Марадона, как Месси… Это легенды. Я уважал и любил его», - высказался Хави на пятничной пресс-конференции.

Пеле остаётся единственным в мире футболистом, которому удавалось трижды поднять над головой кубок мира. Пеле становился чемпионом мира со сборной Бразилии в 1958, 1962 и 1970 годах.