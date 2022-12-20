Хави назвал Дембеле лучшим в мире на своей позиции

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес похвалил вингера Усмана Дембеле.

25-летний футболист «сине-гранатовых» провёл не самый удачный финал чемпионата мира: по его вине аргентинцы заработали пенальти, который был реализован Лионелем Месси. Дидье Дешам заменил Дембеле, не дожидаясь свистка на перерыв, однако Хави Эрнандес не сомневается в способностях одного из лидеров атаки «Барселоны»: «На мой взгляд, Усман Дембеле – лучший вингер мира», – заявил специалист в интервью клубному каналу «Барселоны».

В активе Дембеле две результативные передачи в семи поединках катарского мундиаля. В составе «Барселоны» игрок провёл 20 матчей в нынешнем сезоне, став автором пяти голов и семи ассистов.