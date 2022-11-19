«Барселона» проведёт переговоры по новому контракту с Бальде на следующей неделе

Левый защитник «Барселоны» и сборной Испании Алехандро Бальде в скором времени проведёт новые переговоры с клубом.

О намерении каталонского гранда подписать долгосрочный договор с одной из главных восходящих звёзд команды известно давно, и теперь авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что уже на следующей неделе стороны проведут встречу для обсуждения условий обновлённого контракта. Ранее в СМИ сообщалось о том, что юному латералю будет предложено пятилетнее соглашение.

Алехандро Бальде провёл 16 матчей за «Барселону» в нынешнем сезоне, трижды ассистировав товарищам по команде.