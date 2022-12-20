Хави догадывается, что Бускетс решил покинуть «Барселону» в июле, но тренер хочет убедить хавбека остаться

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес не хочет мириться с тем фактом, что полузащитник Серхио Бускетс решил покинуть команду в конце сезона. По информации от Diario AS, наставник «сине-гранатовых» догадывается, что хавбек сделал окончательный выбор, но несмотря на это, Хави постарается убедить своего подопечного остаться.

Напомним, Бускетс занимает второе место в зарплатной ведомости «Барселоны», зарабатывая 37 миллионов евро в год. Даже несмотря на финансовые проблемы, руководство согласно продлить контракт с футболистом, но только если Серхио пойдёт на значительное сокращение зарплаты.

Тем не менее, Бускетс не хочет идти на такой шаг и предпочитает летом продолжить карьеру в МЛС.