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Хави догадывается, что Бускетс решил покинуть «Барселону» в июле, но тренер хочет убедить хавбека остаться

20 Декабря 2022 • 16:03 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
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31.12 16:00

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес не хочет мириться с тем фактом, что полузащитник Серхио Бускетс решил покинуть команду в конце сезона. По информации от Diario AS, наставник «сине-гранатовых» догадывается, что хавбек сделал окончательный выбор, но несмотря на это, Хави постарается убедить своего подопечного остаться.

Напомним, Бускетс занимает второе место в зарплатной ведомости «Барселоны», зарабатывая 37 миллионов евро в год. Даже несмотря на финансовые проблемы, руководство согласно продлить контракт с футболистом, но только если Серхио пойдёт на значительное сокращение зарплаты.

Тем не менее, Бускетс не хочет идти на такой шаг и предпочитает летом продолжить карьеру в МЛС.

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Евро-Футбол.Ру,
Хави Эрнандес Серхио Бускетс
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