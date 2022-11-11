Энрике: «Хочу убедить Бускетса сыграть на ещё одном чемпионате мира»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике хочет убедить полузащитника Серхио Бускетса принять участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США и Мексике. К тому моменту Серхио будет 38 лет.

«Моя цель заключается в том, чтобы убедить Бускетса принять участие и в следующем чемпионате мира, который пройдёт в 2026 году. Я действительно не знаю более классного игрока, который выступает на его позиции», – сказал Энрике на пресс-конференции.

Бускетс попал в заявку на чемпионат мира в Катаре, который стартует уже через 9 дней. При этом Луис Энрике может покинуть сборную Испании по окончанию турнира, ведь у него заканчивается контракт.