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Чемпионат Испании. Ла Лига

Энрике: «Хочу убедить Бускетса сыграть на ещё одном чемпионате мира»

11 Ноября 2022 • 16:32 Комментировать
Испания
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Коста-Рика
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23.11 19:00

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике хочет убедить полузащитника Серхио Бускетса принять участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США и Мексике. К тому моменту Серхио будет 38 лет.

«Моя цель заключается в том, чтобы убедить Бускетса принять участие и в следующем чемпионате мира, который пройдёт в 2026 году. Я действительно не знаю более классного игрока, который выступает на его позиции», – сказал Энрике на пресс-конференции.

Бускетс попал в заявку на чемпионат мира в Катаре, который стартует уже через 9 дней. При этом Луис Энрике может покинуть сборную Испании по окончанию турнира, ведь у него заканчивается контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Серхио Бускетс Луис Энрике
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ИСПАНИЯ КОСТА-РИКА
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