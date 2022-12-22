«Барселона» хочет купить Мукоко в январе, но это будет сложно сделать

Каталонская «Барселона» хочет приобрести у дортмундской «Боруссии» нападающего Юссуфа Мукоко уже в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Херард Ромеро в социальных сетях.

Отмечается, что сделку заключить будет очень сложно, ведь у каталонцев сейчас большие финансовые проблемы. Сейчас больше шансов подписать футболиста у лондонского «Челси», который готов раскошелится в январе.

Пока что Мукоко не подаёт никаких признаков того, что хочет продлить контракт с «Боруссией» Дортмунд. Сейчас на счету 18-летнего немца 6 голов и 4 результативные передачи в чемпионате Германии.