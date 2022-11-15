Следующим летом отступные за Дембеле снизятся в два раза

Отступные, прописанные в контракте нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, значительно снизятся следующим летом. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, сумма, за которую другие клубы смогут выкупить француза у каталонцев, сократится со 100 миллионов евро до 50. Действующее соглашение Дембеле с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне 25-летний вингер провёл за «Барселону» 20 матчей, в которых забил пять мячей и отдал семь результативных передач. Цвета каталонцев футболист защищает с лета 2017 года.