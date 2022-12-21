Каталонское дерби признано событием «с повышенным риском»

Близится каталонское дерби, в котором сойдутся «Эспаньол» и «Барселона», и за десять дней до матча специальная комиссия признала предстоящий матч «событием с повышенным уровнем риска». Это означает, что в ходе матча будут приняты специальные, повышенные меры безопасности.

Напомним, что матч начнется в 16 часов по московскому времени 31 декабря, в последний день уходящего года. В прошлом сезоне «Барселона» выиграла с минимальным преимуществом в первом матче, а игра второго круга закончилась зрелищной ничьей - 2:2, когда Люк де Йонг в последней атаке спас команду Хави от поражения.