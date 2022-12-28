Дембеле или Рафинья покинут «Барселону» летом

Усман Дембеле или Рафинья Диас наверняка покинут «Барселону» следующим летом. По информации от Diario AS, один из этих футболистов наверняка сменит клубную прописку по окончанию сезона.

Рафинья присоединился к «Барселоне» этим летом, перейдя из «Лидса» за 58 миллионов евро. До этого бразилец мог оказаться в стане лондонского «Челси», который уже согласовал трансфер игрока. Тем не менее, сам Рафинья принял решение подождать и перейти в «Барселону».

Дембеле летом продлил контракт с «сине-гранатовыми» на два года. Ранее ходили слухи, что руководство хочет переподписать соглашение с французом на более длительный срок.

Если верить источнику, Рафинья или Дембеле уйдут следующим летом с большой долей вероятности. Чтобы этого не случилось, должен произойти настоящий сюрприз.