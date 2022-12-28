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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле или Рафинья покинут «Барселону» летом

28 Декабря 2022 • 13:33 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
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31.12 16:00

Усман Дембеле или Рафинья Диас наверняка покинут «Барселону» следующим летом. По информации от Diario AS, один из этих футболистов наверняка сменит клубную прописку по окончанию сезона.

Рафинья присоединился к «Барселоне» этим летом, перейдя из «Лидса» за 58 миллионов евро. До этого бразилец мог оказаться в стане лондонского «Челси», который уже согласовал трансфер игрока. Тем не менее, сам Рафинья принял решение подождать и перейти в «Барселону».

Дембеле летом продлил контракт с «сине-гранатовыми» на два года. Ранее ходили слухи, что руководство хочет переподписать соглашение с французом на более длительный срок.

Если верить источнику, Рафинья или Дембеле уйдут следующим летом с большой долей вероятности. Чтобы этого не случилось, должен произойти настоящий сюрприз.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле Рафинья Диас трансферы футбола - лето 2023
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