Иньеста: «Мы с Педри – совершенно разные»

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста отреагировал на сравнения с нынешним хавбеком команды Педри. Напомним, Иньеста с 2018 года выступает в Японии в составе «Виссел Кобе».

«Иньеста есть Иньеста, а Педри есть Педри. Мы совершенно разные футболисты. Мне очень нравится Педри. Особенно то, как он двигается на поле и ведёт себя с мячом», – цитирует Андреса Barca Universal.

Педри также является основным футболистом сборной Испании. Вчера полузащитник помог команде Луиса Энрике одержать разгромную победу над Коста-Рикой в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира.