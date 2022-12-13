Энрике: «Я бы взял Пике с собой воевать»

Экс-главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением о бывшем защитнике «Барселоны» Херарде Пике, с которым вместе работал в каталонском клубе.

По словам 52-летнего специалиста, они с Пике по характеру очень похожи. Кроме того, Энрике отметил, что у него нет никаких претензией к защитнику как к футболисту.

«Он очень весёлый, игривый парень, который смотрит на жизнь через другую призму. Он гиперконкурентный, и я бы взял его с собой воевать», — цитирует Энрике Football Espana в своих социальных сетях.

Напомним, по ходу текущего сезона 35-летний Пике объявил о завершении профессиональной карьеры. В общей сложности за «сине-гранатовых» защитник провёл 616 матчей, забив в них 53 гола и отдав 15 результативных передач.