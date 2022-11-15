Депай выдвинул условия «Барселоне» для бесплатного ухода из клуба

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай выдвинул свои условия каталонскому клубу, который в ближайшее время намерен избавиться от своего футболиста.

Как сообщает Sport.es, 28-летний нидерландец хочет, чтобы «Барселона» выплатила ему оставшуюся сумму по контракту, который рассчитан до следующего лета. Ожидается, что зимой Депая попытается приобрести клуб, выступающий в Лиге чемпионов. Если этого не произойдёт, футболист останется в Каталонии до истечения срока действия соглашения.

Нападающий перешёл в «Барселону» летом 2021 года из «Лиона». В текущем сезоне Депай провёл за «сине-гранатовых» три игры, в которых отметился одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 20 миллионов евро.