«Барселона» рассматривает возможность продажи Рафиньи Диаса в январское трансферное окно.

Бразильский вингер стал игроком каталонского клуба летом, перебравшись за 58 млн евро из «Лидса». Как информирует Goal со ссылкой на Sport, уже зимой «Барселона» может продать 26-летнего футболиста, а наиболее вероятным вариантом продолжения его карьеры считается Английская премьер-лига. Сообщается, что «сине-гранатовые» планируют сделать ставку на других игроков на позициях в атаке, поэтому одобрят продажу при поступлении привлекательных предложений.

Летом в подписании Рафиньи были заинтересованы «Арсенал» и «Челси», но сам бразилец предпочёл перейти в «Барселону».