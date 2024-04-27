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«Дженоа» будет требовать за Гудмундссона 40 миллионов евро

27 Апреля 2024 • 10:49 Комментировать
Ювентус
...
Милан
1 2.10 X 3.35 2 3.85
Через 7 ч. 43 мин.

Итальянская «Дженоа» повесила ценник на своего лучшего бомбардира Альберта Гудмундссона. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, команда Альберто Джилардино будет готова расстаться с исландским нападающим за сумму в размере 40 миллионов евро.

Как сообщает источник, главными претендентами на Гудмундссона сейчас являются миланский «Интер», туринский «Ювентус» лондонский «Тоттенхэм». Сам форвард хотел бы продолжить карьеру в Английской премьер-лиге, о чём уже успел публично заявить в интервью.

В этом розыгрыше итальянской Серии А Альберт отметился 13 забитыми голами. 26-летний Гудмундссон проводит третий сезон в составе «Дженоа».

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Евро-Футбол.Ру,
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ЮВЕНТУС МИЛАН
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