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Чемпионат Испании. Ла Лига

Альба – о возможном уходе из «Барселоны»: «Не могу контролировать всё, что пишут в прессе»

22 Ноября 2022 • 02:15 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
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31.12 17:00

Левый защитник «Барселоны» и сборной Испании Жорди Альба вновь прокомментировал слухи об уходе из клуба.

Летом СМИ связывали 33-летнего латераля с переходом в «Интер», что затем опроверг сам футболист. По словам Альбы, слухи о его уходе в январе тоже далеки от правды: «У меня контракт с «Барселоной» [до 2024 года], и я считаю, что способен отработать его до конца. Моя совесть чиста, я считаю, что заслуживаю уважительного отношения к себе, но я не могу контролировать всё, что пишут обо мне в прессе. Всякий раз, когда клуб просил меня о помощи, я не отказывал, потому что я предан этим цветам», – заявил в интервью Cadena Ser испанец.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба
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