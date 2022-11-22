Альба – о возможном уходе из «Барселоны»: «Не могу контролировать всё, что пишут в прессе»

Левый защитник «Барселоны» и сборной Испании Жорди Альба вновь прокомментировал слухи об уходе из клуба.

Летом СМИ связывали 33-летнего латераля с переходом в «Интер», что затем опроверг сам футболист. По словам Альбы, слухи о его уходе в январе тоже далеки от правды: «У меня контракт с «Барселоной» [до 2024 года], и я считаю, что способен отработать его до конца. Моя совесть чиста, я считаю, что заслуживаю уважительного отношения к себе, но я не могу контролировать всё, что пишут обо мне в прессе. Всякий раз, когда клуб просил меня о помощи, я не отказывал, потому что я предан этим цветам», – заявил в интервью Cadena Ser испанец.