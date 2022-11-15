Лапорта: «Барселоне» нельзя подписывать игроков в январе»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клубу не будет позволено оформлять новые подписания в январское трансферное окно.

Летом «Барселоне» удалось зарегистрировать всех новичков, приобретённых на сумму более чем в 150 млн евро, однако зимой каталонцам, вероятно, не удастся усилить состав.

«Согласно правилам Ла Лиги, мы не сможем подписать новых игроков в январское трансферное окно, – рассказывает Лапорта. – Мы делаем всё возможное, чтобы убедить руководство лиги сделать регламент более гибким, ведь от этого страдают многие клубы», – приводит EFE Deportes слова президента «Барселоны».