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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Барселоне» нельзя подписывать игроков в январе»

15 Ноября 2022 • 23:57 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
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31.12 17:00

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клубу не будет позволено оформлять новые подписания в январское трансферное окно.

Летом «Барселоне» удалось зарегистрировать всех новичков, приобретённых на сумму более чем в 150 млн евро, однако зимой каталонцам, вероятно, не удастся усилить состав.

«Согласно правилам Ла Лиги, мы не сможем подписать новых игроков в январское трансферное окно, – рассказывает Лапорта. – Мы делаем всё возможное, чтобы убедить руководство лиги сделать регламент более гибким, ведь от этого страдают многие клубы», – приводит EFE Deportes слова президента «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Трансферы футбола - зима 2023
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