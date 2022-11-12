Педри: «Модрич – потрясающий футболист, которого невероятно сложно остановить»

Хавбек каталонской «Барселоны» Педри поделился впечатлениями от игры против полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича.

«Модрич – потрясающий футболист, которого невероятно сложно остановить», – сказал Педри в интервью Marca.

Напомним, у Модрича в конце сезона заканчивается контракт с мадридским «Реалом», но при этом в клубе есть уверенность, что хорват останется в команде и на следующий сезон.

Ранее Модрич официально объявил, что завершит карьеру в сборной Хорватии после чемпионата мира в Катаре, который стартует 20 ноября. Там его команда сыграет на групповом этапе с Марокко, Бельгиец и Канадой.