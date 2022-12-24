Педри: «Пике был очень важной личностью в раздевалке»

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал о своих отношениях с Херардом Пике, который недавно объявил о решении завершить профессиональную карьеру.

«Пике был очень важной личностью в раздевалке, он много нам помогал, мы много смеялись вместе с ним. Это было его личное решение, Херард решил выбрать новую жизнь. Надеюсь, у него всё будет в порядке», – цитирует Педри Barca Universal.

Пике занимал первое место в зарплатной ведомости «Барселоны» и зарабатывал космическую сумму в год. В итоге защитник решил завершить карьеру, чтобы помочь своему родному клубу решить финансовые проблемы.