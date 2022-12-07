Левандовски после вылета с мундиаля получил 10 дней отпуска

Лидер атаки сборной Польши и «Барселоны» Роберт Левандовски получил 10 дней отдыха, пишет AS. 3 декабря поляк вылетел со своей сборной с чемпионата мира, проиграв французам – 1:3.

А вот двум другим игрокам основы «Барсы» придётся вспомнить о своём клубе гораздо раньше, так как и покинули чемпионат мира они раньше польского форварда. Так, голкипер Марк-Андре Тер Штеген и центральный защитник Андреас Кристенсен вернутся к тренировкам уже с 12 декабря, ибо вылетели со своими сборными с турнира раньше старта плей-офф.

В последний день 2022 года «Барселона» сыграет свой следующий официальный матч в Ла Лиге. Соперник принципиальный – «Эспаньол».