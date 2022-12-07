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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски после вылета с мундиаля получил 10 дней отпуска

07 Декабря 2022 • 00:41 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
1 1.25 X 6.10 2 10.50
31.12 16:00

Лидер атаки сборной Польши и «Барселоны» Роберт Левандовски получил 10 дней отдыха, пишет AS. 3 декабря поляк вылетел со своей сборной с чемпионата мира, проиграв французам – 1:3.

А вот двум другим игрокам основы «Барсы» придётся вспомнить о своём клубе гораздо раньше, так как и покинули чемпионат мира они раньше польского форварда. Так, голкипер Марк-Андре Тер Штеген и центральный защитник Андреас Кристенсен вернутся к тренировкам уже с 12 декабря, ибо вылетели со своими сборными с турнира раньше старта плей-офф.

В последний день 2022 года «Барселона» сыграет свой следующий официальный матч в Ла Лиге. Соперник принципиальный – «Эспаньол».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски Марк-Андре Тер Штеген Андреас Кристенсен
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