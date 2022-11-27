Отступные по новому контракту Бальде с «Барселоной» могут составить 1 миллиард евро

«Барселона» хочет продлить контракт со своим воспитанником Алехандро Бальде, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, испанский клуб намерен предложить Бальде новое пятилетнее соглашение с увеличением зарплаты. Также отмечается, что сумма отступных в контракте молодого игрока может составить 1 миллиард евро.

Действующее соглашение Бальде с «сине-гранатовыми» рассчитано до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Барселону» 16 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.