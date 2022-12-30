Хави считает Субименди идеальной заменой Бускетсу

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес следующим летом хочет видеть в команде полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди. По информации от Sport, наставник «сине-гранатовых» видит в хавбеке идеальную замену Серхио Бускетсу, который может покинуть «Камп Ноу» в конце сезона на правах свободного агента.

Если верить источнику, руководство «Барселоны» не разделяет мнения Хави по кандидатуре Субименди. В клубе считают, что лучшим вариантом будет трансфер Рубена Невеша из «Вулверхэмптона». В то же время спортивный директор Матеу Алемани настаивает на подписании Н’Голо Канте из «Челси», который летом может стать свободным агентом.