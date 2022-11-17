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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иньеста назвал главных фаворитов Лиги чемпионов и чемпионата Испании

17 Ноября 2022 • 15:10 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
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31.12 17:00

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, в настоящее время выступающий за японский клуб «Виссел Кобе», назвал главных фаворитов Лиги чемпионов и чемпионата Испании.

По мнению 38-летнего футболиста, на победу в Лиге чемпионов будут претендовать «Манчестер Сити» и «ПСЖ», а в Ла Лиге титул, как обычно, разыграют между собой «Реал» с «Барселоной».

«Я вижу «Манчестер Сити» и «ПСЖ» близкими к победе в Лиге чемпионов. Есть и другие коллективы, находящиеся в великолепной форме. Например, «Наполи» провёл отличный групповой этап, но посмотрим, что будет дальше», — цитирует Иньесту Marca.

Напомним, что сам Иньеста является четырёхкратным победителем Лиги чемпионов, а испанский чемпионат прославленный хавбек выигрывал девять раз. При этом отметим, что ни «Манчестер Сити», ни «ПСЖ» ещё ни разу не становились триумфаторами главного клубного турнира Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Манчестер Сити Андрес Иньеста ПСЖ Наполи
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