Иньеста назвал главных фаворитов Лиги чемпионов и чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, в настоящее время выступающий за японский клуб «Виссел Кобе», назвал главных фаворитов Лиги чемпионов и чемпионата Испании.

По мнению 38-летнего футболиста, на победу в Лиге чемпионов будут претендовать «Манчестер Сити» и «ПСЖ», а в Ла Лиге титул, как обычно, разыграют между собой «Реал» с «Барселоной».

«Я вижу «Манчестер Сити» и «ПСЖ» близкими к победе в Лиге чемпионов. Есть и другие коллективы, находящиеся в великолепной форме. Например, «Наполи» провёл отличный групповой этап, но посмотрим, что будет дальше», — цитирует Иньесту Marca.

Напомним, что сам Иньеста является четырёхкратным победителем Лиги чемпионов, а испанский чемпионат прославленный хавбек выигрывал девять раз. При этом отметим, что ни «Манчестер Сити», ни «ПСЖ» ещё ни разу не становились триумфаторами главного клубного турнира Европы.