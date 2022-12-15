«Барселона» не готова платить 60 млн евро за «нового Бускетса»

«Барселоне» будет трудно оформить трансфер Мартина Субименди следующим летом.

23-летний хавбек «Реала Сосьедад» по-прежнему рассматривается каталонским грандом как приоритетный вариант на роль сменщика Серхио Бускетса, планирующего покинуть клуб, однако до какого-либо прогресса в сделке пока далеко. Согласно сведениям Sport, «Реал Сосьедад» продаст Субименди только за 60 млн евро отступных, которые прописаны в его контракте, и «сине-гранатовые» совершенно не готовы удовлетворить это требование.

В нынешнем сезоне Мартин Субименди провёл 16 матчей, однажды отметившись голом и дважды ассистировав товарищам по команде.