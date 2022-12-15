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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не готова платить 60 млн евро за «нового Бускетса»

15 Декабря 2022 • 22:01 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
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31.12 16:00

«Барселоне» будет трудно оформить трансфер Мартина Субименди следующим летом.

23-летний хавбек «Реала Сосьедад» по-прежнему рассматривается каталонским грандом как приоритетный вариант на роль сменщика Серхио Бускетса, планирующего покинуть клуб, однако до какого-либо прогресса в сделке пока далеко. Согласно сведениям Sport, «Реал Сосьедад» продаст Субименди только за 60 млн евро отступных, которые прописаны в его контракте, и «сине-гранатовые» совершенно не готовы удовлетворить это требование.

В нынешнем сезоне Мартин Субименди провёл 16 матчей, однажды отметившись голом и дважды ассистировав товарищам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Серхио Бускетс Мартин Субименди трансферы футбола - лето 2023
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