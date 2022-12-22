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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави – о Левандовски: «Он послан нам с неба»

22 Декабря 2022 • 00:04 Комментировать (4)
Барселона
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Эспаньол
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31.12 16:00

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об основном форварде своей команды – поляке Роберте Левандовски.

«Он был послан нам с неба – настоящий лидер, в котором нуждалась команда», - цитирует тренера Diario Sport.

Хави добавил, что его как тренера очень поразила скромность такого высококлассного игрока как Роберт Левандовски. Притом, поляк является звездой мирового футбола и это прекрасно знают все в команде.

В первом сезоне в «Барселоне» Левандовски уже показывает результат и в текущем сезоне забил за «сине-гранатовых» 18 раз в 19 играх во всех турнирах, а ещё отдал четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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ARTUR
22 Декабря 2022 в 00:15
Хави какой то придурковатый.. вроде и играл с хорошими игроками , и сам был не плохой игрок , но вот эти высказывания про небеса , уж очень напоминают бред обкуренного , ну какие небеса ?? Протрезвей уже..так на небесах и просрешь уже опять все .
Viva Barcelona
22 Декабря 2022 в 00:33
Теперь уже и Хави попал в твою немилость, ты реально контуженный))
ARTUR
22 Декабря 2022 в 00:36
Опять ты тут гомик ?? Я кажется догадался в чем дело , ты специально лезешь что бы тебя унижали и обзвали гомиком , тебя это возбуждает ,да морда извращенская , и там сидишь и теребишь свой отросток своми потными рученками , и наверное одев на свою тупую бошку мамкины не мытые трусы .. сдрисни извращенец ..
Viva Barcelona
22 Декабря 2022 в 00:42
ну точно диагноза негде на тебе ставить, заднеприводная обезьянка) второй Бравый Шут, такой же дегенерат, только еще тупее и с нарушенной ориентацией))
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