Хави – о Левандовски: «Он послан нам с неба»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об основном форварде своей команды – поляке Роберте Левандовски.

«Он был послан нам с неба – настоящий лидер, в котором нуждалась команда», - цитирует тренера Diario Sport.

Хави добавил, что его как тренера очень поразила скромность такого высококлассного игрока как Роберт Левандовски. Притом, поляк является звездой мирового футбола и это прекрасно знают все в команде.

В первом сезоне в «Барселоне» Левандовски уже показывает результат и в текущем сезоне забил за «сине-гранатовых» 18 раз в 19 играх во всех турнирах, а ещё отдал четыре ассиста.