​Хави: «Это дерби, мы мотивированы»

Главный тренер «Барселоны» Хави сказал несколько слов перед субботним дерби с «Эспаньолом» в чемпионате Испании.

«Это дерби. Мы мотивированы. После полутора месяцев без соревнований у нас есть желание и энтузиазм. Мы лидируем и хотим побеждать.

Нам будет противостоять сложный соперник. У «Эспаньола» отличный тренер и хорошие футболисты. Это слаженная команда, в активе которой сейчас меньше очков, чем она заслужила», - сказал Хави на пресс-конференции.

Матч испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Эспаньолом» стартует на поле «Камп Ноу» 31 декабря в 16:00 по московскому времени.