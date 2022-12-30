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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави: «Это дерби, мы мотивированы»

30 Декабря 2022 • 18:41 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
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Через 19 ч. 48 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави сказал несколько слов перед субботним дерби с «Эспаньолом» в чемпионате Испании.

«Это дерби. Мы мотивированы. После полутора месяцев без соревнований у нас есть желание и энтузиазм. Мы лидируем и хотим побеждать.

Нам будет противостоять сложный соперник. У «Эспаньола» отличный тренер и хорошие футболисты. Это слаженная команда, в активе которой сейчас меньше очков, чем она заслужила», - сказал Хави на пресс-конференции.

Матч испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Эспаньолом» стартует на поле «Камп Ноу» 31 декабря в 16:00 по московскому времени.

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Эспаньол Барселона Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
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