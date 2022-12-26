Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Тер Штеген рассказал о настрое игроков «Барселоны» после ЧМ-2022

26 Декабря 2022 • 14:16 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
1 1.25 X 6.20 2 11.50
31.12 16:00

Немецкий вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал о настроении в раздевалке клуба после катарского чемпионата мира.

«Мы хотим как можно быстрее вернуться к матчам Ла Лиги. У всех игроков после чемпионата мира есть чувство, что мы могли бы добиться большего, поэтому теперь у нас есть хороший шанс продолжить и выиграть в дерби, которое является ключевым для нас, чтобы набрать хороший ход. Мы приложим максимум усилий, чтобы выиграть все титулы», — заявил голкипер в интервью TV3. Тер Штеген отметил, что ему нравится помогать своему коллективу, когда тот оказывается в непростой ситуации.

Напомним, что на счету стража ворот «Барселоны» всего пять пропущенных мячей в 14 турах испанского первенства и 11 матчей на ноль. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк-Андре Тер Штеген
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Декабря
15:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не может себе позволить Унаи в январе
15:08 · Италия. Серия А
У «Милана» нет права выкупа Диаса
14:55 · Испания. Ла Лига
Асенсио не согласен на роль запасного в «Реале»
14:16 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген рассказал о настрое игроков «Барселоны» после ЧМ-2022
13:46 · Испания. Ла Лига
Камавинга может сыграть с «Вальядолидом»
12:58 · Испания. Ла Лига
Кесси уверен, что сможет пробиться в основу «Барселоны»
12:00 · Испания. Ла Лига
Фабрицио Романо высказался о возможном уходе Депая из «Барселоны»
11:57 · Испания. Ла Лига
Бензема хочет завершить карьеру в «Реале»
11:31 · Испания. Ла Лига
Левандовски рассказал о своей роли в «Барселоне»
10:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» не потерял интерес к своему воспитаннику, который выступает за «Жирону»
10:47 · Испания. Ла Лига
Левандовски рассказал, почему решил перейти в «Барселону»
10:38 · Испания. Ла Лига
Луис Энрике предпочтёт клубную работу - «Атлетико» или клуб АПЛ
10:30 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» повесил ценник на Фелиша
09:58 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти, Моуринью и Гвардиола - в числе претендентов на звание лучшего тренера года
09:02 · Англия. Премьер-лига
Иско может продолжить карьеру в АПЛ
Все новости
Рекомендуем