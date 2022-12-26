Тер Штеген рассказал о настрое игроков «Барселоны» после ЧМ-2022

Немецкий вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал о настроении в раздевалке клуба после катарского чемпионата мира.

«Мы хотим как можно быстрее вернуться к матчам Ла Лиги. У всех игроков после чемпионата мира есть чувство, что мы могли бы добиться большего, поэтому теперь у нас есть хороший шанс продолжить и выиграть в дерби, которое является ключевым для нас, чтобы набрать хороший ход. Мы приложим максимум усилий, чтобы выиграть все титулы», — заявил голкипер в интервью TV3. Тер Штеген отметил, что ему нравится помогать своему коллективу, когда тот оказывается в непростой ситуации.

Напомним, что на счету стража ворот «Барселоны» всего пять пропущенных мячей в 14 турах испанского первенства и 11 матчей на ноль.