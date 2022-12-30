​Левандовски сможет сыграть против «Эспаньола», несмотря на дисквалификацию

В последний день 2022 года «Барселона» проведёт дерби против «Эспаньола» в рамках чемпионата Испании. Ожидалось, что главный форвард «сине-гранатовых» Роберт Левандовски пропустит матч из-за своей трёхматчевой дисквалификации. Тем не менее, поляк сможет выйти на поле, о чём сообщается на официальном сайте «Барселоны».

Роберт Левандовски сыграет из-за изданной мадридским судом по урегулированию споров предупредительной меры в рамках подачи апелляции. Дисквалификация была приостановлена до завершения разбирательства.

«Барселона» и «Эспаньол» начнут очный матч Ла Лиги 31 декабря в 16:00. Не пропустите текстовую трансляцию.