Араухо надеется, что сможет сыграть с «Эспаньолом»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо надеется, что сможет принять участие в следующем туре чемпионата Испании, где его команда примет у себя дома «Эспаньол» в рамках каталонского дерби.

По информации от Mundo Deportivo, уругваец надеется, что вопреки отсутствию игровой практики, главный тренер Хави Эрнандес выпустит его на поле в дерби с «Эспаньолом».

Напомним, из-за травмы колена Араухо недавно пришлось перенести операцию. Футболист хоть и попал в заявку сборной Уругвая на чемпионате мира, но так и не смог выйти на поле ни в одном из матчей, так как его возвращение ещё было преждевременным.