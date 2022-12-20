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Араухо надеется, что сможет сыграть с «Эспаньолом»

20 Декабря 2022 • 16:56 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
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31.12 16:00

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо надеется, что сможет принять участие в следующем туре чемпионата Испании, где его команда примет у себя дома «Эспаньол» в рамках каталонского дерби.

По информации от Mundo Deportivo, уругваец надеется, что вопреки отсутствию игровой практики, главный тренер Хави Эрнандес выпустит его на поле в дерби с «Эспаньолом».

Напомним, из-за травмы колена Араухо недавно пришлось перенести операцию. Футболист хоть и попал в заявку сборной Уругвая на чемпионате мира, но так и не смог выйти на поле ни в одном из матчей, так как его возвращение ещё было преждевременным.

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Барселона Рональд Араухо
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БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
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