Воспитанник «Барселоны» Арнау Мартинес: «Не исключаю, что однажды окажусь в «Реале»

Защитник «Альмерии» Арнау Мартинес не стал исключать, что однажды окажется в мадридском «Реале». Напомним, молодой футболист является воспитанником каталонской «Барселоны».

«Закрою ли я двери перед мадридским «Реалом»? Я ни перед кем не закрываю двери. Я хочу выступать на самом высоком уровне в составе лучших команд. Неважно, будет это «Барселона» или «Реал», – цитирует Мартинеса Madrid Xtra.

Арнау в нынешнем сезоне отметился за «Альмерию» двумя голами и одной результативной передачей в чемпионате Испании. Ранее игрок также заявил, что был бы не против вернуться в «Барселону».