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Чемпионат Испании. Ла Лига

Воспитанник «Барселоны» Арнау Мартинес: «Не исключаю, что однажды окажусь в «Реале»

18 Ноября 2022 • 15:41 Комментировать
Барселона
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Эспаньол
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31.12 17:00

Защитник «Альмерии» Арнау Мартинес не стал исключать, что однажды окажется в мадридском «Реале». Напомним, молодой футболист является воспитанником каталонской «Барселоны».

«Закрою ли я двери перед мадридским «Реалом»? Я ни перед кем не закрываю двери. Я хочу выступать на самом высоком уровне в составе лучших команд. Неважно, будет это «Барселона» или «Реал», – цитирует Мартинеса Madrid Xtra.

Арнау в нынешнем сезоне отметился за «Альмерию» двумя голами и одной результативной передачей в чемпионате Испании. Ранее игрок также заявил, что был бы не против вернуться в «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Альмерия арнау мартинес
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