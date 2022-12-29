Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» получила предложение от английского топ-клуба по трансферу Кесси

29 Декабря 2022 • 13:53 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
1 1.25 X 6.20 2 11.50
31.12 16:00

Каталонская «Барселона» недавно получила предложение по трансферу полузащитника Франка Кесси. По информации от издания Sport, лондонский «Тоттенхэм» предложил за ивуарийца 15 миллионов евро.

Пока неизвестно, чем ответили на это предложение каталонцы, но ранее в клубе решительно были настроены сохранить футболиста минимум до конца сезона. Сам Кесси был недоволен количеством игрового времени в первой половине кампании, но поговорив с руководством, Франк решил остаться.

Летом «Барселона» заполучила Кесси совершенно бесплатно, поэтому 15 миллионов евро принесут клубу чистую прибыль, если не считать расходы на зарплату 26-летнего полузащитника, а также подписной бонус.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона Франк Кесси Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Декабря
13:53 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» получила предложение от английского топ-клуба по трансферу Кесси
13:42 · Англия. Премьер-лига
Агент Жоржиньо: «Мы получили предложение от «Челси» по новому контракту»
13:22 · Англия. Премьер-лига
Палкин: «Через 5 минут мне позвонят из «Арсенала», чтобы вновь обсудить трансфер Мудрика»
12:53 · Англия. Премьер-лига
Андрей Сантос летит в Лондон, чтобы пройти медосмотр в «Челси»
12:12 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» не собирается платить 120 миллионов евро за Фернандеса в январе
12:03 · Англия. Премьер-лига
Гакпо: «Ван Дейк очень хотел, чтобы я присоединился к «Ливерпулю»
11:52 · Англия. Премьер-лига
Бадьяшиль договорился с «Челси» об условиях контракта
11:38 · Англия. Премьер-лига
«Челси» следующим летом попытается купить Макаллистера
11:31 · Англия. Премьер-лига
«Бенфика» пытается убедить Фернандеса отложить переход в «Челси» до лета
11:19 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Филлипс? У него очень сексуальное тело»
06:34 · Англия. Премьер-лига
Холанн обогнал своего отца по голам в АПЛ
04:56 · Англия. Премьер-лига
Клопп прокомментировал переход Гакпо в «Ливерпуль»
04:49 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола в восторге от скромности Холанна
02:20 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Грилиш должен забивать»
02:16 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ, одержав 150-ю победу
Все новости
Рекомендуем