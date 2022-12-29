«Барселона» получила предложение от английского топ-клуба по трансферу Кесси

Каталонская «Барселона» недавно получила предложение по трансферу полузащитника Франка Кесси. По информации от издания Sport, лондонский «Тоттенхэм» предложил за ивуарийца 15 миллионов евро.

Пока неизвестно, чем ответили на это предложение каталонцы, но ранее в клубе решительно были настроены сохранить футболиста минимум до конца сезона. Сам Кесси был недоволен количеством игрового времени в первой половине кампании, но поговорив с руководством, Франк решил остаться.

Летом «Барселона» заполучила Кесси совершенно бесплатно, поэтому 15 миллионов евро принесут клубу чистую прибыль, если не считать расходы на зарплату 26-летнего полузащитника, а также подписной бонус.